"Ganar legitima todo"

El entrenador de Godoy Cruz, el uruguayo Mauricio Larriera, se mostró "satisfecho" por el resultado pero "disconforme" con el rendimiento de su equipo, tras vencer como local a Independiente de Avellaneda por 1 a 0 en el marco de la cuarta fecha de la Superliga de fútbol argentino.

"Me voy satisfecho con el resultado pero no me voy contento con el juego que mostró el equipo, porque Independiente nos superó en gran parte del partido más allá de que hicimos algunas cosas interesantes", dijo el DT.

Larriera, eso sí, destacó "la recuperación física de algunos jugadores que son muy importantes para el equipo" y la incipiente "fortaleza de la localía", porque Godoy Cruz ganó hasta aquí sus dos partidos en Mendoza.

Consultado sobre el nivel que pretende de su equipo, el DT charrúa expresó: "Estamos bastante lejos, pero el ganar en el fútbol legitima todo y tenemos tiempo para trabajar y corregir".





