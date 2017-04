Ginóbili habló de su retiro

El astro argentino Emanuel Ginóbili postergó hasta julio próximo la decisión sobre su futuro profesional y aseguró que no estará ligada al resultado que obtenga San Antonio Spurs en la inminente postemporada de la NBA Con 39 años y quince temporadas en la elite del básquetbol mundial, el escolta bahiense aseguró que esperará hasta mediados de año para determinar si jugará otra campaña en la franquicia texana."Recibo esta pregunta (del retiro) 40 veces por temporada, tal vez. Nunca dije que iba a estar o que no el año que viene. Esperaré y veré", contestó Ginóbili, que sumió anoche cinco puntos, dos rebotes, dos asistencias y un robo en 17 minutos jugados durante la derrota de los Spurs frente a Utah Jazz (101-97) en el último partido de la temporada regular."Nunca dije que me retiraba o que no. Voy a esperar y ver cómo estoy psicológicamente, cómo me siento, cómo se siente mi familia, cómo estoy mentalmente", aseguró Ginóbili, que cumplirá 40 años el próximo 28 de julio."Ganar o no ganar no va a cambiar lo que decida hacer en el futuro. No voy a decir que es irrelevante, pero bastante cerca", aclaró en diálogo con la prensa local.Ginóbili, campeón olímpico con el seleccionado argentino en Atenas 2004, buscará este año su quinto anillo de campeón en la NBA tras consagrarse con San Antonio en 2003, 2005, 2007 y 2014.