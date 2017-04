Godoy Cruz buscará estirar el invicto en la Libertadores

Embed

Godoy Cruz buscará estirar la buena racha que tiene hasta el momento en la Copa Libertadores, este jueves frente al Sport Boys de Bolivia por la fecha 3.El Expreso en sus dos primeras presentaciones sacó dos buenos resultados. En el primer partido fue local de Atlético Mineiro, con el que empató 1 a 1. Luego sorprendió en Asunción de Paraguay, donde logró un gran triunfo frente a Libertad por 2 a 1.El envión anímico que dejó la victoria en Paraguay fue importante ya que fue el primer triunfo de Godoy Cruz fuera del país por Copa Libertadores . Después se extendió esa buena racha en el torneo, porque consiguió otro buen triunfo frente a Banfield 3 a 1 este domingo.El entrenador Lucas Bernardi no ha confirmado el equipo titular para esta tarde, pero por lo visto en los entrenamientos, el ingreso del volante Ángel González por Nicolás Sánchez sería la única variante con respecto a la formación que viene de ganarle a Taladro.De a poco, el Expreso va mostrando la identidad en el juego que quiere Bernardi, con un equipo de mucha presión y efectivo en el juego ofensivo. Por momentos lo ha logrado con un plantel joven y sin figuras.Por Copa Libertadores, el Sport Boys que conduce el español Xabier Askargorta, viene de caer en Belo Horizonte por 5 a 2 ante Atlético Mineiro, y solamente ha sumado un punto producto del empate frente a Libertad 3 a 3 en Asunción en la primera fecha.Por la liga boliviana, Sport Boys debía visitar a Universitario el pasado domingo, pero fue suspendido tras un acuerdo entre ambos equipos y la Liga. La causa: el equipo warneño no habría encontrado pasajes para trasladarse a la capital boliviana.El Toro Warneño propone un fútbol que va al frente. Lo demostró en Paraguay con Libertad y en Brasil con Atlético Mineiro. ¿Podrá el Tomba mantener el invicto?Libertad de Paraguay le ganó al Atlético Mineiro por 1 a 0 en el partido que abrió la tercera fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores.El gol de Ángel Cardozo le dio la victoria a los guaraníes y terminó con el invicto de los brasileños que venían de empatar con el Tomba y vencer a Sport Boys.La victoria de los paraguayos deja la zona con 3 punteros, todos con 4 puntos. Godoy Cruz tiene una gran chance esta noche de quedar solo arriba y si Sport Boys gana, quedarán todos empatados en puntos.: Rodrigo Rey, Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortiz, Fabrizio Angileri, Ángel González, Fabián Henriquez, Marcelo Benítez, Gastón Giménez, G. Fernández y Javier Correa. DT Lucas Bernardi: Carlos Arias, Grenndy Perozo, Rosauro Rivero, Cristhian Coimbra, Juan C. Sampiery, José Luis Sánchez, Danni Bejarano, Leandro Ferreira, Jherson Córdoba, José A. Castillo y Carlos Tenorio. DT Xabier Azkargorta.Estadio Malvinas Argentinas.Árbitro Omar Ponce (Ecuador)Hora 19.30