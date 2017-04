Godoy Cruz buscará en Santa Fe cortar la mala racha ante Colón

Embed

Godoy Cruz buscará quebrar la mala racha este viernes por la noche, cuando enfrente desde las 21.15 a Colón, en Santa Fe. El Sabalero también está en racha, pero positiva, ya que viene de tres triunfos consecutivos.El Tomba perdió los últimos dos encuentros, contra Racing y River Plate, por eso tiene la necesidad de volver a sumar. Lucas Bernardi no ha confirmado el equipo, pero su intención es darles descanso a algunos que jugaron frente al Millonario y darles minutos de fútbol a los que habitualmente no son titulares.Habría varios cambios con respecto al equipo que perdió el domingo, y como había anunciado el DT habrá rotación, ya que el martes Godoy Cruz jugará en Asunción con Libertad por la segunda fecha de la Copa Libertadores.En la defensa, Ezequiel Bonacorso, Leonel Galeano y Facundo Cobos integrarían la defensa junto con Danilo Ortiz, que no podrá jugar por la Copa porque fue expulsado.En el mediocampo haría su debut Luciano Pizarro, el volante que tiene 19 años y quien se movería por la derecha. Maximiliano Correa, Marcelo Benítez y Facundo Silva también serían titulares.En la delantera, Gabriel Carabajal y Maximiliano Sigales completarían el ataque del equipo bodeguero.Colón viene de lograr tres victorias seguidas, la última sobre Belgrano en Córdoba.El entrenador Eduardo Domínguez podrá contar con Iván Torres, quien está en condiciones de retornar luego de cumplir dos fechas de suspensión. Ingresará en remplazo de Christian Bernardi.El plantel de Godoy Cruz entrenó el jueves a la tarde en el predio de Patronato de Paraná y este viernes se trasladará a Santa Fe para jugar desde las 21.15 con Colón. La reserva lo hará a las 10 en la cancha auxiliar del estadio sabalero.Jorge Broun, Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, C. Rodríguez, Pablo Ledesma, Gerónimo Poblete, Iván Torres, Facundo Pereyra, Nicolás Silva y Diego Vera. DT E. DomínguezRodrigo Rey, Ezequiel Bonacorso, Leonel Galeano, Danilo Ortiz, Facundo Cobos, Luciano Pizarro, Max. Correa, Marcelo Benítez, Facundo Silva, Gabriel Carabajal y Maximiliano Sigales. DTLucas Bernardi.Estadio ColónÁrbitro Darío HerreraHora 21.15