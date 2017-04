Godoy Cruz jugará con público y sigue con normalidad la venta de entradas

Embed #VentaDeEntradas La dirigencia de Godoy Cruz decidió hacer un esfuerzo y jugará con público. Sigue la venta tal cual estaba estipulada. — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) 19 de abril de 2017

La venta de entradas para el encuentro de este jueves entre Godoy Cruz y Sport Boys de Bolivia, por Copa Libertadores, correspondiente a la 3ª fecha del torneo internacional, seguirá como estaba estipulada y el expendio se desarrolla de manera normal, luego de que desde la dirigencia del Tomba, ante el aumento de los costos de los operativos de la policía para los espectáculos deportivos, decidiera hacer un esfuerzo y jugar con público.Los socios deberán adquirir su entrada con descuento en la sede de Balcarce 477, con carnet en mano y cuota de abril al día. Lo podrán hacer este miércoles de 8.30 a 20.30 y el jueves de 8.30 a 13.Los no socios deberán adquirir sus tickets en la boletería de Lencinas y Tomba, este miércoles de 10 a 18 y este jueves de 10 a 15. En las boleterías del Malvinas Argentinas se podrán comprar este jueves a partir de las 16.30.Si bien el martes se informó que la venta de entradas quedaba suspendida, esta información figura en la página oficial del club, por lo que se mantiene vigente lo que estaba programado.En cuanto al equipo de Godoy Cruz para recibir a los bolivianos, el regreso de Danilo Ortiz es una de las certezas, pese a que Lucas Bernardi no lo ha confirmado.En la jornada del martes, la lluvia complicó el entrenamiento, pero el DT ya tendría definido a los once.