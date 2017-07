Godoy Cruz oficializó de esta manera la salida de Lucas Bernardi

Embed #PrimeraDivision Terminada la reunión de CD se oficializa que Lucas Bernardi dejó de ser en la tarde de ayer el entreador de Godoy Cruz. pic.twitter.com/FEchPDWzrd — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) 7 de julio de 2017



No fue la mejor despedida de Lucas Bernardi de la conducción técnica de Godoy Cruz. Las diferencias con la dirigencia no llegaron a buen puerto y fue despedido.Luego de conocerse la noticia, recién en la noche del jueves se oficializó la salida del entrenador rosarino, que muy dolido dejó su cargo, no sin antes hacer fuertes declaraciones."Me dijeron que no comulgo con la historia futbolística del club. Creo que las diferencias con los dirigentes venían desde tiempo. La decisión la tomaron ellos, yo quería seguir", dijo el técnico rosarino.La dirigencia de Godoy Cruz quiere mantener la totalidad del actual plantel. Los únicos jugadores que se irían del club son el arquero Rodrigo Rey y el volante Guillermo Fernández. El resto continuará en el Expreso.