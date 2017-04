Grave denuncia hacia Piqué por el hackeo de una cuenta de Twitter

Embed ¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas... — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 18 de abril de 2017

Embed Que pena con @realmadrid me hackearon mi cuenta y publicaron cosas en contra de ellos, yo creo que el que la hackeó fue @3gerardpique — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 19 de abril de 2017



Embed ... — Gerard Piqué (@3gerardpique) 18 de abril de 2017



​El ex jugador de Parma y Newcastle, Faustino Aspirilla, es conocido por sus declaraciones polémicas sobre el fútbol de actualidad. Tras la victoria del Real Madrid sobre el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu que dio la clasificación a los blancos a semifinales de Champions League , un partido en el que la actuación arbitral dio mucho que hablar, el colombiano no se cortó un pelo y atizó a los merengues en su perfil de Twitter. "NO MÁS! No mas robos del Real Madrid. Goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas...".​​Tras su polémico, Aspirilla no quiso dejar las cosas ahí y el miércoles fue más allá en redes sociales metiendo a Gerard Piqué en el asunto. El que fuera internacional con la selección colombiana aprovechó la fama del central del Barça en redes sociales para acusarle de haberle hackeado la cuenta para publicar elen contra del club blanco. La broma de Aspirilla no pasó desapercibida para los internautas y recibió comentarios de todo tipo.Lo cierto es que Piqué no se quedó callado y también opinó, a su manera, sobre el discutible arbitraje del Bernabéu. Cuando Cristiano Ronaldo anotó uno de sus goles en posición antirreglamentaria el jugador culé publicó unos puntos suspensivos en su cuenta te Twitter que dejaban claro sobre qué estaba hablando.El comentario de Piqué tampoco quedó sin respuesta. Surecibió gran cantidad de respuestas a favor y en contra de la opinión del internacional español.