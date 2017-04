Guerra botinera: le tiró un lindo "palito" a Wanda Nara

Se sabe que la relación entre Wanda Nara y Natalie Weber no es de las mejores y la pareja de Mauro Zárate aprovechó una entrevista para tirarle con munición gruesa a esposa del delantero del Inter Mauro Icardi.

La bella modelo brindó una entrevista a Paparazzi y cuando fue consultada sobre su modo de vida en comparación con el de Wanda, sin ningún tipo de piedad la criticó: "Es que la ostentación me parece una carencia de felicidad".

"No necesito mostrarle al mundo la cantidad de dinero que tenemos, o las cosas que nos podemos comprar, eso forma parte de nuestra intimidad. No quiere decir que no nos demos nuestros gustos, simplemente no lo mostramos en las redes sociales porque me parece realmente innecesario", declaró a Weber.

¿Habrá respuesta del otro lado?

Fuente: Paparazzi.com