Guillermo Brown, rival de Boca en Mendoza, sumó cuatro refuerzos

Brown de Puerto Madryn, que la temporada pasada realizó una muy buena campaña en la B Nacional y que el próximo miércoles enfrentará a Boca Juniors por los 16avos de final de la Copa Argentina , se reforzó con las incorporaciones de tres mediocampistas y un defensor.Se trata de Nicolás Bruna, mediocampista de 27 años que jugó en Unión de Santa Fe, Huracán y Sportivo Belgrano; el salteño Luis Solís (31), cuyos últimos equipos fueron Gimnasia de Jujuy y Cobresal de Chile; Iván Silva (23), ex Argentinos Juniors; y el defensor Guillermo Ferracuti (26), ex Newell's Old Boys, Patronato y Sarmiento de Junín, informó el club.El club patagónico contrató el mes pasado como entrenador al santafesino Ricardo Pancaldo, en reemplazo de Gastón Esmerado, quien condujo al equipo que finalizó tercero en la B Nacional.En los 32avos de final de la Copa Argentina, Brown de Madryn eliminó a Chacarita (le ganó 1-0) y será rival de Boca el miércoles próximo en el Malvinas de Mendoza, por los 16avos de final.