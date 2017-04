Guillermo habló sobre el video de Pavón y Silva: "Voy a ver qué pasó"

Boca ganó 3 a 1 en cancha de Vélez pero un tema sacudió la previa del partido más allá del piedrazo que rompió una de las ventanillas del micro que transportó al plantel hasta el estadio José Amalfitani, y fue el video que en horas de la madrugada difundió las imágenes del defensor Jonathan Silva y el delantero Cristian Pavón, autor del tercer tanto, cuando ambos debían estar descansando.

pavon.jpg El festejo de Pavón tras su gol

"No tengo redes sociales y solamente me guio por lo que veo, toco y vivo diariamente. Saben el comportamiento y la conducta que a mi me gusta y está claro eso. Hoy solamente tuve la cabeza en este partido, pero mañana (por el lunes) voy a ver qué resoluciones vamos a tomar sobre este hecho", aseguró Guillermo Barros Schelotto, indicando que podría haber sanciones para los dos futbolistas.

"Sé que salieron cosas pero no investigué acerca del tema. Voy a ver qué pasó, nada más. Lo voy a ver y charlar", dijo el entrenador.



"Yo jugué diez años en Boca y tengo bien en claro las responsabilidades y lo que tenemos que asumir. Así como es bueno la posibilidad de jugar en Boca, el contrato, la posibilidad de ir a Europa o la Selección, también hay una responsabilidad enorme y hay que saber llevarla", declaró tras la victoria.