Guillermo pidió "paz" para la Selección

El director técnico de Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto, consideró este viernes que el seleccionado argentino de fútbol atraviesa "un momento incómodo" en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial Rusia 2018 y aseguró que para que supere esta situación "hay que darle paz"."Es un momento incómodo para Argentina. La selección necesita tranquilidad. Hay que darle paz. Los jugadores tienen que tratar de ganar el próximo partido", sostuvo Barros Schelotto en la previa del partido del domingo a las 20.05 ante Lanús, de visitante, por la segunda fecha de la Superliga."Argentina se va a clasificar al Mundial. El partido con Perú (5 de octubre próximo) despejará las dudas que se generaron después del empate con Venezuela en la cancha de River", agregó.Guillermo opinó sobre la versión de que el partido entre Argentina-Perú se juegue en La Bombonera."Lo que defina la AFA es lo que hay que hacer. Si los jugadores o el cuerpo técnico tienen decisión y eligen la cancha de Boca me parece espectacular", apuntó."Sabemos que La Bombonera tiene un ambiente espectacular cuando juega Boca. Es un estadio único. Veremos si pasa lo mismo cuando lo haga la selección", continuó."Es lo mismo cualquier cancha cuando suena el silbato. Después habrá que ver si ayuda un contexto favorable o no", sentenció.Barros Schelotto, por último, aseguró que "no existe diferencia entre los jugadores de Europa y los de acá, si la hay, es mínima".Y le dedicó unas palabras a Fernando Gago, quien suena como posible convocado para los últimos dos partidos de la selección en las Eliminatorias y también a Darío Benedetto, quien jugó algunos minutos frente a Venezuela."Gago tiene nivel de selección, ya demostró toda su clase. Pero es decisión de Sampaoli, y hay que dejarlo tranquilo. Lo vi bien a Benedetto. Le tocó entrar en un momento difícil, había pocos espacios. Bien merecida su chance", resumió.Barros Schelotto después habló de Boca, de cara al partido con Lanús, pero no confirmó el equipo, más allá de que es casi un hecho que repetirá a los once jugadores que golearon a Olimpo de Bahía Blanca en el debut."No analizo a Boca respecto a los demás equipos. Me fijo en lo nuestro. Estamos bien, pero esto es día a día. Hay que seguir. Cometimos errores y vamos a repetirlos. Así es el fútbol. Igualmente trabajamos para disminuir el margen", señaló."Tenemos claro la idea con la que jugamos. Mayoritariamente logramos imponernos ante el rival. En cada partido pondremos lo mejor para que Boca gane. Eso lo puedo asegurar", continuó."Lo más importante que nos toca ahora es Lanús. No podemos subestimarlo por más que ponga un equipo alternativo", advirtió.Barros Schelotto manifestó que Pablo Pérez "está bien", reveló que esperará "por Fabra y Cardona para definir el equipo" y evitó hablar de la formación para jugar el miércoles contra Guillermo Brown, en Mendoza, por los 16avos. de final de la Copa Argentina."Es mentira lo que circuló sobre que Boca le iba a mandar un médico a Tevez. Carlos tiene contrato en China y si necesita a alguien para trabajar en lo físico porque piensa en volver a fin de año es una decisión personal", finalizó.