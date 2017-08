Guillermo Vecchio, disertante de lujo en el Foro UNO Motiva

Por Miguel Guayama

Guillermo Edgardo Vecchio (56 años), ex entrenador de la Selección Argentina en los comienzos de la afamada Generación Dorada, se encuentra en Mendoza para llevar adelante el Foro de Alto Rendimiento UNO MOTIVA, una imperdible charla que se realizará este viernes en el Teatro Selectro, desde las 21.

El experimentado coach bonaerense, de dilatada trayectoria mundial, trabaja en la actualidad detectando jugadores, nada más ni nada menos que con los Miami Heat, de la NBA. Vecchio, que ya trabajó con Detroit Pistons buscando talentos, está en conversaciones para desempeñarse en esta tarea con los Sacramento Kins y Phoenix Suns.

Todo un referente en el continente, el DT plasmará en el FORO toda su sabiduría y experiencia, en una actividad que marcará el inicio de los Premios Ovación de Diario UNO. Estructura de un equipo, roles, líderes, calidad de vida, serán algunos de los temas que se abarcará.

Además, el orientador formará parte del campus Coach Vecchio Básketaball Camp 2017 Mendoza, a disputarse en el estadio Vicente Polimeni, de Las Heras.

El entrenador, de visita a Grupo América, dialogó en exclusiva con Ovación Online.

- ¿Qué recuerdos tiene de Mendoza?

- Muchos, me pone muy feliz. Me acuerdo cuando comenzamos con todos los procesos de selecciones desde el 87' al 97', el poder salir de Capital Federal e ir a otros lados como Mendoza. Tuvo mucho que ver el ADN de lo que es el equipo nacional. Por suerte lo entendieron muy bien. En ese momento el presidente de la Confederación era el tucumano Horacio Muratore, quien hoy es el presidente de FIBA Mundial.

- Muchos amigos...

- Hubo mucha gente que ayudó a llevar al equipo nacional a distintos puntos del país y acá en Mendoza hay muchísimos amigos inolvidables como Manolo Garcés, el Tono Alvaro, el profe Rodríguez. Intercambiábamos papeles, apuntes, realmente me hace muy feliz de estar acá. Le quiero agradecer al Gobernador Alfredo Cornejo, a la Secretaría de Deportes, a la gente de Las Heras, a todos los que han hecho esto posible para que podamos estar aquí

- ¿Cómo definiría el momento que atraviesa la Selección argentina?

- Es el embrión de un nuevo proceso, creo Sergio Hernández es el DT indicado, es muy vivo y astuto, sabe manejar muy bien los tiempos, ha madurado y crecido muchísimo como entrenador, como líder. Se le está dando la oportunidad a todos los jugadores. Lo importante es que no se la crean, ya que los que ganaron la medalla de oro y lograron toda la generación más ganadora dorada no son ellos. No se tienen que colgar del carro, hay que construir uno nuevo.

- ¿Cuál sería su equipo ideal de todos los tiempos?

- Pondría a Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Durant, Michael Jordan y Larry Bird. En la actualidad hay un jugador que me fascina y que todo el mundo me diría que estoy loco, porque no ha concordado mucho con todos los jugadores. No lo pongo en el quinteto, pero me gustaría que estuviera Blake Griffin, por su potencia, dinámica.

A Manu Ginóbili lo tendría que poner para que todos los argentinos estén contentos, pero no puedo ir en contra de mis principios.

Foro UNO MOTIVA

Coach Vecchio Básketaball Camp 2017 Mendoza