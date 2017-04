Habló Angelici: cómo afecta la renuncia de Tinelli en la Superliga

Es que Tinelli iba a ser una "excepción" producto de los manejos políticos que existieron en la AFA en los meses previos a la elección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente, porque en el estatuto se hablaba que la Superliga tenía que ser presidida por alguien que no fuera dirigente de algún club.





"Hablé por teléfono con Marcelo y le dije lo que sentía, que perdíamos a alguien que da un valor agregado, pero que si lo hacía por su salud, lo felicitaba", reveló Angelici en declaraciones a ESPN.





En ese sentido, el mandamás del "Xeneize" anunció que "sin dudas, el próximo torneo arranca con la Superliga" y que habrá que empezar a analizar el reemplazante de Tinelli, que había quedado con el camino allanado a partir del deseo de los clubes.





"La única excepción que estaba dispuesto a aceptar era la voluntad de Marcelo de ser él presidente. Con esta decisión vamos a volver a la idea original de poner a un profesional con un comité ejecutivo", sostuvo. De esta forma tácitamente le cerró la puerta al presidente de River Plate, Rodolfo D Onofrio, quien asomaba como posible vice de una eventual presidencia de Tinelli en la Superliga.





"Me había comentado que se había hecho un estudio, no le había salido muy bien, estaba preocupado. Lo primero que le dije es que si fue meditado y era por salud, me alegro de esa decisión que no es fácil", agregó sobre el momento en que se enteró de la noticia.





Angelici admitió que "en un club se sufre mucho" y graficó que cuando llegó a la presidencia de Boca tenía "cero medicación" y ahora toma "cinco pastillas". El dirigente concluyó que le costaría mucho tomar una determinación como la de Tinelli, pero admitió que alguna vez lo pensó "por el tiempo que uno le quita a la familia, la mochila que les carga a los hijos".

El vicepresidente de AFA , Daniel Angelici, aseguró este martes que tras la renuncia de Marcelo Tinelli al ámbito del fútbol, la flamante Superliga , que guiará la Primera División a partir de agosto, tendrá a su cargo un "profesional".