Habló el joven agredido por los amigos de Centurión

Luego del escándalo protagonizado por Ricardo Centurión y sus amigos a la salida de un boliche de Lanús el pasado fin de semana, uno de los agredidos por el futbolista confesó que fue "amenazado de muerte".

Fabián Comande, de 32 años, contó cómo fueron los incidentes en el local bailable Capítulo I del barrio de Lanús. "Le toqué el brazo para llamarlo y le pedí si podía sacarme una foto con él, pero cuando le vi la cara supe que iba a terminar todo mal. Estaba detonado. Empezó a putearme, a decirme que me fuera de ahí. Uno de los amigos me pegó una piña y todos, incluso él, me gritaban que iban a cagarme a tiros", explicó.

El joven agredido realizó la denuncia en la comisaría I de Lanús Oeste y los policías le dijeron: "¿Otra vez Centurión? No puede ser, todos los días un quilombo distinto con este pibe".