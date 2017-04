El técnico Jorge Sampoli admitió este jueves que "hay un interés" para que sea el entrenador de la Selección argentina en reemplazo de Edgardo Bauza, pero aclaró que no tuvo conversaciones "con nadie" y que habrá que "esperar los tiempos que correspondan para no dañar a nadie"."No tengo conversaciones formales con la Selección argentina ni con nadie. Sé que hay un interés y sé que dicen que soy la persona elegida, pero tendrán que esperar los tiempos que correspondan para no dañar a nadie", reveló.En una conferencia del prensa que brindó en España, Sampaoli dijo además: "Hacerlo ahora sería dañar al Sevilla y eso no lo voy a permitir. No tengo otra cosa que pensar en el Sevilla. Lo que venga en el futuro se verá en el futuro".Al ser consultado acerca de la reunión que el presidente de la AFA Claudio Tapia tuvo en Barcelona con el abogado Fernando Barredes, señaló: "Yo no me hago cargo de reuniones porque yo no me reuní con nadie.Ese abogado nunca tuvo intervención en ningún contrato mío desde que yo empecé a entrenar". "No sé de qué reunión me habla. No me consta, el presidente de la AFA lo desmintió. No puedo pensar en dos cosas a la vez" aseveró Sampaoli, a la vez que indicó: "Tengo contrato por dos años. El derecho de un jugador de irse pagando la cláusula también la tiene un entrenador. Todo se verá".