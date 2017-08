Hay cambios en el premio The Best

Embed

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este jueves que la segunda edición del premio The Best , ex Balón de Oro, se llevará a cabo el 23 de octubre próximo en Londres.La primera entrega se realizó en Zúrich y fue ganada por el portugués Cristiano Ronaldo y no contó con la presencia del argentino Lionel Messi.El crack de Barcelona, de España, y capitán del seleccionado argentino es el máximo ganador de los Balones de Oro con los cinco que ganó en 2009, 10, 11, 12 y 15.Mientras que la estrella de Real Madrid lo ganó en 2008, 13, 14 y el The Best en 2016.Además del mejor jugador del Mundo, en la gala de The Best se reconocerá a la mejor jugadora, entrenadores masculino y femenino, arquero, Puskás (mejor gol), Fair Play, hinchada y equipo.