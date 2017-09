"He sido protagonista del peor fracaso de la historia de la Selección"

El presente de Marcelo Bielsa en el Lille no es el esperado. Tras haber disputado seis partidos en el inicio de la Ligue 1, el conjunto conducido por el Loco sólo ha cosechado 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas.





La última caída por la mínima diferencia en su visita a Guingamp golpeó a los seguidores y medios partidarios, quienes empezaron a cuestionar la continuidad del entrenador argentino. En este contexto, el rosarino se enfureció en una rueda de prensa y le respondió a un cronista sobre sus peores momentos deportivos.





"No me voy a ir aunque peleemos el descenso. Me voy a quedar toda la liga. Salvo que me echen. Eso no se lo puedo garantizar", dijo Bielsa con un tono rebelde y continuó: "Para decir semejante aseveración, lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar".