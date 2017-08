¡Histórico! Belén Casetta pulverizó otra vez el récord sudamericano

La marplatense Belén Casetta volvió a brillar en el Estadio Olímpico de Londres, al batir un nuevo récord sudamericano en la final de los 3000 metros con obstáculos en el Mundial de Atletismo . Finalizó en la 11ª ubicación, con un tiempo de 9'25"99/100, bajando 10" lo que había realizado el miércoles pasado cuando consiguió el pasaje a esta definición.





"Esto de correr con gente es increíble. Encima es gente de primer mundo. No, no, no...Nada que ver a los Sudamericanos. La verdad no lo puedo creer. Les mando a todos un beso enorme a todos los argentinos, que estuvieron atentos y mandándome mensajes. Gracias", declaró con la adrenalina por la nubes y super emocionada.





No lo puedo creer. Me cuesta, estoy con el corazón a full. Acá llegué al límite. En la anterior carrera me sentí bien, pero esta vez me costó más y solo quise dar el máximo. Arrancamos un año más o menos, pero después de una gira por Estados Unidos gané en confianza. Así que muy contenta", resaltó en diálogo con TyC Sports. ", resaltó en diálogo con TyC Sports.





La medalla de oro quedó en poder de la estadounidense Emma Coburn, con un tiempo de 9'02"58/100 y la escoltó su compatriota Courtney Frerichs con 9'03"77/100. El podio lo completó la keniata Hyvin Kiyeng Jepkemoi con 9'04"03/100.









UNO Santa Fe