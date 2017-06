Hockey Pista: dos sanrafaelinas en la selección argentina

De cara al Panamericano que se realizará en Guyana, la selección argentina de hockey pista comenzará los entrenamientos.

El director técnico del elenco albiceleste, el mendocino Leonardo Lorenzo, oficializó la lista de convocadas para la primera concentración que se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de julio en el gimnasio "Alberto Icare" de la ciudad de Bariloche.

Dentro de las 37 convocadas figuran las sanrafaelinas Florencia Saravia (arquera de Los Tordos) y Melisa Quiroga (delantera de San Jorge).

Esta será la primera de tres concentraciones donde la lista sufrirá cortes hasta definir el plantel que afrontará la competición clasificatoria para el Mundial de Alemania 2018.

¿Qué es el hockey pista?

Cuando se habla de "hockey pista" algunas personas suelen confundirlo con el "hockey patín", pero ambas actividades deportivas son totalmente diferentes.

El hockey pista surgió en 1968 como una variante del hockey sobre césped debido a que en los meses de otoño se hacía muy complicado practicar al aire libre por el barro y la cantidad de hojas que se acumulaban en el suelo. Con el tiempo, la Federación Internacional de Hockey unificó las reglas y comenzó a organizar ligas y campeonatos tanto para mujeres como hombres.

El juego y la táctica en si es parecido al hockey sobre césped y la principal diferencia es que se practica en un cancha cerrada (por eso también se lo denomina "hockey Indoor") con medidas parecidas al fútbol sala o handball. La superficie puede ser de parqué, materiales sintéticos, cemento, etc. En los costados de la cancha se ubican las tablas (maderas de un metro de largo como mínimo y 0,46 metros de alto) y, por esa razón, no existe el saque de lateral ya que la bocha no se va en ningún momento hacia los costados, pero sí atraviesa la línea de fondo.

Los goles únicamente son válidos dentro del área punteada, es decir, la que se encuentra a nueve metros del arco que tiene la misma medida que el de fútbol cinco. No existe córner largo como en el hockey sobre césped, pero se utiliza el córner corto cuando se produce una falta dentro del área punteada o una infracción fuerte en el campo de juego. Por otro lado, los pases siempre tienen que ser a ras del suelo y solo se puede levantar la bocha cuando tiras a la portería dentro del área punteada.

El equipo lo integran doce jugadores como máximo, seis en cancha (cinco y el arquero) y los restantes conforman el banco de suplentes. Los cambios son ilimitados y se puede realizar en cualquier momento del partido, excepto después de la concesión o durante la ejecución de un córner corto cuando solamente puede sustituirse un jugador lesionado.

El 2010 y el 2011 fueron años inolvidables para el Seleccionado femenino de hockey pista debido a que se coronó campeón del Campeonato Panamericano Indoor jugado en Venezuela, y accedió al Mundial disputado en Polonia por primera vez en su historia donde logró el noveno puesto. Además, fue la primera vez que un equipo Sudamericano se clasificó a dicha competencia internacional.