Huracán presentó la camiseta y el plantel con el cual afrontará el torneo Federal B

En el Despacho Mayor de la Municipalidad se realizó la presentación oficial de la camiseta como así también el plantel del Club Huracán que afrontará el torneo Federal B

Pasada las 11.30 el Intendente, Emir Félix , recibió a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Globo en la previa del debut ante Jorge Newbery.

"Quiero agradecer la visita y desearle lo mejor al equipo en un torneo muy competitivo y bastante complejo desde lo económico. Desde el municipio acompañaremos a Huracán porque esa es nuestra política, abrazar a todas las entidades más aún si están en la alta competencia", destacó Félix.

Luego hizo uso de la palabra Daniel Más, quien junto a Sergio Fornes lideran la dirigencia azuloro.

"Agradecemos el apoyo de Emir y de la comuna, para nosotros es muy valorable. Ojalá el resto del pueblo se sume apoyando en la cancha o con la cuota social. Estamos muy ilusionados con el plantel por los refuerzos de jerarquía que llegaron y por la base del club para pelear en la parte alta de la tabla".

Por su parte el director técnico, Sergio Busciglio, expresó: "En principio gracias al Intendente por la colaboración y a los dirigentes por la oportunidad que me han brindado. Estoy orgulloso de estar acá para jugar en una categoría muy difícil a la que conozco muy bien. En cuanto a los objetivos nosotros no queremos prometer cosas que luego no podamos cumplir. Sin embargo estamos trabajando con la mayor seriedad posible para poner en cancha un equipo y que la gente no solo se sienta identificada sino que se enamore".

En cuanto al once incial el entrenador subrayó: "Lo tengo en mi cabeza, seguramente lo definiré esta tarde en la práctica de fútbol y mañana lo confirmaré".

Busciglio también hizo referencia al sistema táctico, sabido es que al DT le gusta el modelo 3-5-2: "Hace 17 años que dirijo y la verdad es que este sistema me ha dado buenos frutos. Lo más importante es que vamos a ir al frente en todas las canchas porque este es un club grande".