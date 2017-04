Huyó de los nazis para ser atleta

Lucio A. Ortiz

E n el ambiente duro posterior a la Primera Guerra Mundial en Berlín, los alemanes lloraban tantas pérdidas de familiares y un 4 de enero de 1919 asomaba su cabecita una niña llamaba Ingeborg Vera Zwicknapp-Mello. Su padre era cristiano y falleció cuando la niña tenía 4 años. Su madre (Clara Karp) era judía y debió hacerse cargo del hogar. La chica fue creciendo y desarrollo inclinación por los deportes. En la escuela se destacaba en el atletismo y en el handball. Sus buenas marcas la hicieron aparecer en los primeros lugares entre los juveniles. En 1933 con Ingeborg de 14 años, los nazis llegan al poder de Alemania. La comunidad judía sufría con las persecuciones, la discriminación y el antisemitismo la dejaba a un lado de los progresos deportivos.



Y a los 19 años comienza otra historia, que el abogado e investigador griego Nikos Zaikos la plasmó en un libro (Ingeborg Mello, two lives in sport) muchos años después.



En 1938, su hermano primero y ella con su madre después, consiguieron salir, vía Inglaterra, con ayuda de conocidos que ya se habían instalado en la Argentina. Por aquella época, aunque tal vez en otras circunstancias, se alejaron de Alemania y llegaron a la Argentina atletas que también hicieron historia como Gerardo Bonnhoff y Ruth Caro.



Los Mello se instalaron en Necochea para un emprendimiento familiar que no funcionó y, poco después, en Buenos Aires, donde Ingeborg retomó las prácticas atléticas. Lo hizo en simultáneo con distintos trabajos, como la elaboración de carteras o, más adelante, en oficinas públicas.



Las mujeres en esa época intensificaron las competencias en el atletismo argentino. Aunque se recuerdan competencias de la década del '20, recién a fines de los '30 se incorporaron a los Campeonatos Nacionales. En 1939, se disputó el primer Sudamericano para las damas.



Mello ya había establecido un récord sudamericano de lanzamiento de bala con 11,81 metros, el 17 de diciembre de 1938, dos meses después de su arribo a Argentina. Su debut internacional se produjo en un campeonato rioplatense, en 1940.



En los Campeonatos Sudamericanos asomó en 1941, cuando ganó el lanzamiento de bala con 11,81 metros igualando su récord- y logró la medalla de bronce en disco con 33,80 metros. A lo largo de su campaña, totalizó 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce en los Sudamericanos, cifras sólo superadas por Noemí Simonetto (11, 3, 3) y Beatriz Allocco (8, 2, 1), entre las argentinas.



Desde el debut fue casi infaltable para la delegación albiceleste hasta 1967, cuando lograba el quinto puesto en disco con 35,38 metros en el lanzamiento.



Fue extensa su participación en los Nacionales, donde debutó en 1939 y se despidió treinta años más tarde, a los 50 de edad (en 1969), cuando fue cuarta en disco con 35,80 (dos puestos por delante de su hija Eleonora Preiss).



Totalizó 22 títulos individuales –entre 1940 y 1951–, de los cuales 10 corresponden al lanzamiento de bala, 9 al disco y 3 a la jabalina, como ninguna atleta argentina alcanzó hasta nuestros días.



Mello figuró en el top 10 del ranking mundial de disco en varias oportunidades, como 1945 y 1948. Junto con Noemí Simonetto fueron las primeras atletas en participar en los Juegos Olímpicos en Londres 1948. Allí Simonetto alcanzó la medalla de plata del salto en largo, mientras Mello también tuvo una destacada actuación: fue 8ª en el lanzamiento de disco (38,44m) y 9ª en bala (12,08m).



Mello fue campeona de ambas especialidades en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires 1951 y allí logró su mejor registro personal en bala con 12,45m. En disco, la mejor marca de su vida fueron los 42,10m conseguidos el 5 de noviembre de 1949.



Después volvió a los Juegos de Helsinki 1952. Fue una de las 8 mujeres de la delegación argentina, pero no pudo repetir la actuación y terminó 12ª en disco y 19ª en bala.



La mujer de 1,69m de altura y 70kg de peso siempre se sintió más argentina que alemana. No quería recordar demasiado el pasado con Adolf Hitler en el poder.



El 25 de octubre de 2009 en Buenos Aires se apagaba la llama que representó esa mujer notable para el atletismo argentino. Tenía 90 años y una historia que el griego Nikos Zaicos rescató en un libro. Gracias por hacerla conocer.