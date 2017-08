Incidentes en Porto Alegre: así recibieron a los hinchas del Tomba

La fiesta que los hinchas de Godoy Cruz están viviendo en Porto Alegre se vio opacada por un incidente que debieron sortear mientras arribaban al estadio.





Algunos micros fueron emboscados por simpatizantes de Gremio y varios vidrios de las unidades que transportaban a la gente del Tomba terminaron rotos.





Si bien no se registraron incidentes de gravedad y tampoco hubo heridos, no fue fácil la llegada de los simpatizantes bodegueros al Arena do Gremio para presenciar la vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.