Indignado con la selección: "el equipo es un desastre y no jugó a nada"

El conductor Alejandro Fantino expresó un durísimo comentario en el que critica la actuación de Argentina frente a Chile en el partido por las Eliminatorias.

"Mascherano volvió a dar pena no jugó bien, lo apuran en la mitad de la cancha y no tiene tiempos. Yo soy uno de los pocos tipos que banca al 'Pipita' Higuaín en Argentina, realmente es terrible el nivel que está mostrando y Agüero, la máxima jugada fue haberle mandado una carta documento a la sandwichería de Tucumán. El equipo es un desastre y no jugó a nada", remarcó.

"Estos chicos van a ir al Mundial y van a conseguir un buen resultado en Bolivia, el problema no es hoy. Estamos adentro, vamos a clasificar tiene que pasar una catástrofe para que no vayamos a Rusia, el tema es que cómo vamos y con qué jugadores vamos", siguió.

"Creo en mi visión que este equipo no puede jugar así, pero así y todo va a ir al Mundial", agregó indignado.





Fuente: Diario La Capital (Rosario)