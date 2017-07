Inició su carrera como dirigente deportivo

El ex volante de Roma de Italia Francesco Totti, quien se retiró de la actividad profesional en mayo pasado, anunció este lunes el inicio de su carrera como dirigente deportivo en el club de la capital italiana.

"Terminó la primera parte de mi vida de futbolista y ahora empezará otra más importante como directivo, con el deseo de que pueda hacer lo que hice en el campo durante muchos años", aseguró Totti en una nota exclusiva con la página oficial de Roma.

Totti, de 40 años, aclaró que no sabe qué puesto ocupará, pero que trabajará en distintos ámbitos del club: "me tomé un tiempo para pensar y eso me ayudará a entrar con serenidad en este club y entender en qué rol me encuentro mejor. Estaré a disposición. Necesitaré seis meses, un año o dos".

De esta manera, Totti dejó en claro que su retiro del fútbol se hizo efectivo y continuará ligado al club donde jugó entre 1992 y 2017.