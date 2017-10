Insólito cruce en Twitter entre Caruso Lombardi y uno de sus jugadores

Desde su regreso a Tigre , Matías Pérez García no está pudiendo mostrar el gran nivel que había tenido en su anterior ciclo en el club. Tanto es así que el talentoso volante no fue convocado para el partido del sábado ante Racing, por la sexta fecha de la Superliga.

El zurdo contó sus sensaciones por quedar afuera de la lista a través de las redes sociales: "Duele ver la lista y no estar, pero no pasa nada todo llega cuando uno trabaja a conciencia, vamos matador!!". Un par de horas más tarde, el DT del Matador, Ricardo Caruso Lombardi le respondió a través de la misma red social: "Para estar en la lista hay que trabajar siempre no a veces o cuando tenes ganas eso es conciencia y marcas la diferencia abrazo".

Al rato, el entrenador borró ese mensaje. Este viernes por la mañana, Pérez García intentó calmar las aguas con mensajes conciliadores. Mirá toda la secuencia:

