Intensa jornada del Federal A para salir del fondo y sumar

La cuarta jornada del Federal A tendrá acción esta semana: se jugarán cuatro de los cinco partidos correspondientes a la fecha. Quedará el encuentro pendiente entre Gimnasia y Esgrima y Unión de Aconquija, que se disputará el jueves 12, debido a que el Lobo tiene que afrontar hoy su compromiso por la Copa Argentina con Olimpo.Justamente, a excepción del Blanquinegro, el comienzo de los otros tres equipos mendocinos no ha sido bueno: Huracán y Maipú –ambos con dos puntos– están penúltimos, y Gutiérrez , último con una unidad.En primer turno, el Globo irá en busca de su primera victoria cuando desde las 16 reciba a Desamparados en el General San Martín.El equipo del Bichi Fuertes viene de igualar con Unión en Aconquija sin goles. Precisamente, esa es otra de las falencias que intentará cortar: la de no marcar goles, porque hasta el momento no lo ha hecho.Tendrá la baja de Tito Ramírez, quien fue expulsado en Catamarca.Media hora más tarde, pero en calle Boedo, Gutiérrez también intentará sumar sus primeros tres puntos cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto.Los Celestes vienen de empatar el clásico con Maipú en el último minuto. Una igualdad que fue tomada casi como una victoria. Su director técnico, Alejandro Abaurre, repetiría a los mismos once.Por la noche, Maipú visitará a Unión de Villa Krause en el estadio del Bicentenario. El DT Cruzado, Juan Carlos Bermegui mantiene dos dudas; por el sentido Rudisi podría jugar Carabalí y la otra táctica, está entre Vuanello o Persia. Marcelo Carrizo vuelve tras la expulsión.Gonzalo GómezDiego PereyraCésar L. ArceAdolfo TalluraJorge OlmedoFranco DolciDamián BastianiniAlan CristeffCristian JofréMarcos PolM. HerreraDT Esteban FuertesMartín PerelmanMartín ArceAriel AgüeroEmanuel SchmithAndrés RotundoFacundo TorresMatias ChavarríaNahuel OlivariGabriel MartinenaNicolás SottileAgustín DomenezDT Raúl AntuñaEstadio Huracán Las Heras.Árbitro Fabricio Llobet (Córdoba).Hora 16.Martínez GullotaAlexis ViscarraNicolás SanguinettiJesús NievasElio DíazRicardo GómezRamiro VélezAlejandro CapurroEmanuel DíazJoan JuncosNicolás GattoDT A. AbaurreAdrián PeraltaGonzalo MaffiniAlan VesterMarcos LamollaMartín GarcíaM. CombaMaximiliano ZbrunAlejandro CabreraCarlos ArriolaGabriel SepúlvedaJuan ReynosoDT M. VázquezJonathan CriadoRoberto MartínMartín BidalJorge LabakeNicolás CórdobaEmanuel DécimoLeonel NatalicchioEmiliano TerzaghiWalter EstradaMichel GarcíaEmanuel ReinosoDT A. BergantiñosAgustín VistaropFacundo RodríguezLucas MasoeroRudisi o CarabalíAgustín RoquesMarcelo CarrizoE. FernándezOscar AmayaLucas Parra;Vuanello o PersiaFederico AlmeraresDT J. C. BermeguiJ. Unida (SL)-Huracán LH, Desamparados-Gimnasia, Unión (Aconquija)-Gutiérrez, Estudiantes (RC)-Unión (VK) y Dep. Maipú-San Lorenzo (C).