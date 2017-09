Intentó entrar alcohol camuflado al estadio y mirá lo que le hicieron

El Gobierno aplicó este lunes el derecho de admisión por seis meses a un hincha de Atlético Tucumán, quien en junio pasado había intentado ingresar a un partido de Copa Argentina con una bebida alcohólica camuflada en un envase de plástico."Con su conducta pretendió alterar el normal desarrollo de un evento deportivo, conmoviendo así el marco de seguridad esperable en estos encuentros de asistencia masiva", advirtió el Poder Ejecutivo.A través de la Disposición 32-E/2017 publicada en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, que depende del Ministerio de Seguridad, dispuso la aplicación de la "restricción de concurrencia administrativa" a un hincha del Decano llamado Ramón Ariel Sánchez que no podrá ingresar a ningún estadio por seis meses.De acuerdo al texto oficial, en la previa del partido por Copa Argentina que iban a jugar el pasado 8 de junio Atlético Tucumán y All Boys, el hombre "pretendió burlar el control e ingresar" al Estadio Padre Ernesto Martearena, ubicado en la Ciudad de Salta, con "una botella de plástico que contenía un líquido oscuro con olor etílico".Ante el cacheo de los efectivos de seguridad, Sánchez fue imputado como contraventor por infracción al artículo 40° de la Ley 23.184, que establece que "el concurrente que ingresare al estadio con bebidas alcohólicas, será sancionado con diez fechas de prohibición de concurrencia y con cinco a quince días de arresto".En aquella ocasión, el Comité Provincial de Seguridad en el Fútbol le aplicó el derecho de admisión al hincha del conjunto tucumano y no podrá ingresar "a cualquier estadio donde se dispute un encuentro futbolístico organizado por la Liga Salteña de Fútbol o donde participen equipos de clubes afiliados a esa entidad".