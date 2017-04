"Jugamos un partido brillante"

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, reflejó con una bocanada grande de aire el triunfo frente a Chile por 1 a 0 y defendió la actuación albiceleste pese a las críticas a su desempeño, al afirmar que jugaron "un partido brillante" y que había que "ganar era lo más importante"."Tuvimos un trabajo defensivo brillante, con un gran esfuerzo de los jugadores para cerrar un partido importantísimo. Me gustó todo", afirmó Bauza, hasta con un tono desafiante frente a las críticas que desembocó el 1-0 sobre el conjunto trasandino.El Patón Bauza, en conferencia de prensa, eludió los comentarios maliciosos frente al desempeño del equipo albiceleste en la noche del jueves en el estadio Monumental."Lo mejor fue como luchó el equipo cuando Chile tuvo la pelota, ellos terminaron jugando casi con cinco puntas y el equipo tuvo que poner mucho sacrificio, estuvo ordenado y nos faltó tener un poco la pelota los últimos quince minutos de partido", sostuvo.En ese sentido, Bauza explicó que "durante los dos días de entrenamiento" estuvo haciendo mucho hincapié sobre "el orden", algo que, según él, se vio reflejado ante Chile.Lo cierto es que, luego del dudoso penal que convirtió el capitán Lionel Messi , la Selección argentina se retrasó en la cancha y cedió pelota y terreno a los de Juan Antonio Pizzi."Estoy muy contento porque se ganó un partido que salió como lo imaginábamos, hubo quince minutos del primer tiempo que manejamos la pelota y después estuvimos en problemas.Los jugadores hicieron un gran partido contra un rival muy duro y había que ganarlo", explicó. Sobre la actuación del capitán Lionel Messi, quien según él no fue informado de oficio por insultar al juez de línea, analizó: "Jugó un buen partido, repitieron un poco la idea del último donde lo cortaron rápido. No me preocupa el juego porque eso lo vamos a mejorar".Asimismo, Bauza resaltó que "en la medida que pudo, Argentina atacó bien", aunque admitió que "perdió la pelota" los últimos quince minutos de cada tiempo."En la medida que pudo, atacó bien Argentina. Perdió la pelota los últimos quince minutos de cada tiempo, jugamos cerca de nuestra área con todo el peligro que eso implica. Hay cosas que tenemos que mejorar obviamente", finalizó.