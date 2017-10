"Jugaría en River ". Con esas palabras, Darío Cvitanich expresó en diálogo con "El Show de Banfield" sus ganas de mudarse al norte de la Capital Federal. El delantero y capitán del Taladro, quien recibió un llamado de Marcelo Gallardo en las últimas horas, fue muy breve y no se extendió en su comentario. Eso sí, mostró su felicidad por ser el elegido para reforzar el ataque del Millonario: "Me pone contento que se hayan fijado en mí", aseguró.Para aquellos que no lo saben,integró la pre-novena de River en el año 1997, pero quedó libre. "Jugué con Maxi López, Federico Higuaín, el Chino Coudannes y Pablo Ledesma", le confesó el oriundo de Baradero a El Gráfico.

Las negociaciones

La dirigencia de River ya hizo una oferta por Cvitanich, de alrededor de 3.500.000 dólares, que Banfield rechazó. Pero insistirá: podría estirarse como máximo a 6 millones de dólares, más el pase de Nicolás Bertolo, que está a préstamo en el 'Taladro'. ¿Terminará saliendo a préstamo?

Recordemos que la cláusula de rescisión que estableció el club del sur bonaerense es de U$S 10 millones, una cifra impagable para el fútbol argentino.