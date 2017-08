Kevin Durant se plantó y no irá a visitar a Trump

"No estoy de acuerdo con lo que hace, así que mi voz se escuchará por no ir a la Casa Blanca. Es una decisión personal no de los Warriors, pero si conozco bien a los míos (la comunidad negra) y ellos estarán de acuerdo conmigo", aseguró el astro de 28 años y 2,10 metros de altura.





Los incidentes ocurridos el fin de semana pasado en Charlottsville y la respuesta del presidente han vuelto a colocar al país en estado de alerta. y muchos han decidido atacar a Trump en las redes sociales ya que consideran que "liderara" el aumento de la tensión racial. Otra figura de la NBA, el alero de Cleveland Cavaliers LeBron James fue uno de los primeros atletas en condenar lo ocurrido, sumándose a Durant quien hizo las declaraciones a la cadena ESPN.





"Hemos cambiado para mal. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca nuestro país ha estado dividido, y no es una coincidencia. Cuando Barack Obama estaba allí las cosas pintaban bien, teníamos esperanza en nuestra comunidad porque teníamos un presidente negro", dijo Durant, quien jugó anteriormente en Seattle Supersonics que luego pasó a llamarse Oklahoma City Thunder.





Finalmente, el jugador nacido en Washington agregó: "Si tenemos a alguien en la Casa Blanca a quien no le importa la gente no iremos a ningún sitio como país. En mi opinión, hasta que no le saquemos de allí no habrá progreso". Durant finalmente le agradeció Colin Kaepernick (Mariscal de campo de San Francisco 49ers) y a sus colegas de NBA James, Carmelo Anthony (New York Knicks), Chris Paul (Houston Rockets) y Dwyane Wade (Chicag Bulls).

