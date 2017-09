La 12 empezó a calentar el ambiente: así alentó a la Selección en su casa

Los hinchas de Boca ya palpitan el juego de Argentina ante Perú que se disputará el 5 de octubre en la Bombonera, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Una vez terminado el partido en el que el Xeneize goleó a Godoy Cruz por 4 a 1, desde la bandeja que ocupa "La 12", los hinchas comenzaron a cantar canciones de aliento para el seleccionado albiceleste.

Los hinchas boquenses empezaron con la famosa "Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta banda kilombera, no te deja, no deja de alentar", y continuaron con "Mandarina mandarina, somos todos argentinos pero no somos gallinas".

Además, terminaron al grito "Argentina, Argentina" y concluyeron entonando el comienzo del himno argentino con el "oh oh oh" que se popularizó en los juegos de los Pumas, el seleccionado argentino de rugby.

Argentina se encuentra en la quinta posición con 24 unidades y una diferencia a favor de un gol, al igual que los dirigidos por el argentino Ricardo Tigre Gareca, pero que tienen más goles a favor.

La Bombonera no tiembla, late. Y eso es lo que los jugadores de la Selección esperan que suceda el próximo 5 de octubre, cuando la Argentina reciba a Perú por la ante última fecha de las Eliminatorias mundialistas.

El mítico templo del fútbol argentino puede generar un clima de aliento para presionar a los visitantes y, obvio, empujar a la Leo Messi y compañía.