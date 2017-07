La AFA no le pudo cumplir los deseos de Sampaoli

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, vivió en las últimas horas la frustración de no poder conformar una selección local a partir de la suspensión del partido amistoso ante Bolivia que tenía como fecha tentativa el 20 de este mes y fue postergado indefinidamente, por lo que a partir de este lunes se abocará a supervisar a un grupo de juveniles que trabajarán con la mira cortoplacista de servir como sparrings de la mayor, pero con otra más ambiciosa que apunta a conformar el nuevo representativo sub 20.

Las razones del aplazamiento del partido frente al seleccionado del Altiplano radicó en que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) comenzará su torneo oficial el próximo 21 de julio, mientras que los clubes de Argentina se encontrarán para entonces iniciando sus respectivas pretemporadas, y ambas cuestiones interfieren en el armado del amistoso para la fecha en que estaba planificándose.

Por eso Sampaoli, que el pasado viernes se entrevistó en el predio de AFA con el zaguero Nicolás Otamendi y también con Sergio Romero, aunque el arquero ya había estado durante toda la semana entrenando en Ezeiza, antes de viajar el 31 de este mes rumbo a Europa para tomar contacto con otros futbolistas convocables que actúan en el Viejo Continente, se dedicará a supervisar a este grupo de 25 chicos citados en forma conjunta por su ayudante de campo, Sebastián Beccacece, y Nicolás Diez.

Este último es el flamante entrenador del seleccionado argentino Sub 20 que comandará a este grupo de juveniles durante los ocho días en que permanecerán concentrados en el predio de Ezeiza, desde el lunes hasta el martes 18, entrenando en doble turno, con prácticas matutinas y partidos amistosos vespertinos.

La lista de citados la componen los arqueros Manuel Roffo (Boca Juniors), Lautaro Morales (Lanús) y Luis Ingolotti (Aldosivi).

Defensores: Nehuén Pérez (Argentinos Juniors), Lautaro Valenti (Lanús), Juan Pablo Tomicich (River Plate), Facundo Medina (River Plate), Federico Gattoni (San Lorenzo), Gastón Ávila (Rosario Central) y Julián Villalón (Vélez Sarsfield).

Volantes: Matías Sequeira (Vélez Sarsfield), Francisco Ortega (Vélez Sarsfield), Fausto Vera (Argentinos Juniors), Nicolás Castro (Newell's Old Boys), Gonzalo Maroni (Boca Juniors), Exequiel Beltramone (Talleres de Córdoba), Leonel Rivas (Rosario Central), Jeremías Rodríguez (River Plate) y Tomás Cuello (Atlético Tucumán).

Delanteros: Tomás Sandoval (Colón), Maximiliano Lovera (Rosario Central), Benjamín Roilheiser (River Plate), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Julián Carranza (Banfield) y Facundo Colidio (Boca Juniors).

Sampaoli, que este sábado se distendió atendiendo otra de sus pasiones además del fútbol, como lo es la música y en especial el rock, y fue a presenciar un show del grupo La 25, la misma banda de la que era seguidor el ex futbolista boquense Daniel Osvaldo, además aprovechó para fotografiarse con Rubén 'Roy' Quiroga, baterista de los Ratones Paranoicos, que también asistió al espectáculo.

Para este lunes está previsto el retorno al trabajo, pero en este caso con la mira puesta en el largo plazo, en los seleccionados juveniles que tendrán como coordinador a Juan Sebastián Verón y como técnicos de la sub 17 y la sub 15 a dos ex River Plate como Pablo Aimar y Diego Placente, respectivamente.