La boti escandalizó las redes con un polémico video

Las nenas de Cinthia Fernández son realmente cómicas y angelicales y nadie se olvida de aquellas inocentes y divertidas interacciones de las chicas con Marcelo Tinelli, en que las mocositas supieron robarnos el corazón

Pero ahora, en un ataque de moralina, las chiquis incomodaron a los seguidores de su mamá, Cinthia Fernández, cuando tras una salida al cine, los piojos comentaron acerca de un hombre excedido de peso.

"Cuando tus hijas empiezan a meter la pata y ven a un señor panzón y dicen "e Pansha bb jajajaja. Mama se quiere esconder", escribió.

"No me parece bueno ya que al enseñarles eso, ellas después van a ver a alguien con panza sea mujer, hombre y van a reírse o decirle algo sobre la panza! Esta vez no me simpatizó", escribió uno.

"Hay gente que sufre enfermedades ojo porque la vida es un bumerán", puso otra.

"La bruta festejando el reírse de la gente, buen ejemplo. Decile mamá es un venado x los cuernos y tb se van a reír", fue otro de los comentarios.

Embed Cuando tus hijas empiezan a meter la pata y ven a un señor panzón y dicen "e Pansha bb jajajaja" Mama se quiere esconder Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 5:30 PDT