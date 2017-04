La boti más polémica disparó tras la confirmación del "romance del momento"

Sin dudas el romance entre la actriz Jimena Barón (ex de Daniel Osvaldo, con quien tiene un hijo en común) y Juan Martín Del Potro (número 1 del tenis argentino) es uno de los temas del momento.

Y ella, la boti más polémica, tuvo la primicia. Yanina Latorre, la mujer de Diego y una de las más mediáticas en las redes, ahora quiere su crédito.









Es que fue ella quien lanzó el rumor en Los Ángeles de la Mañana, con detalles incluidos: "Una amiga lo vio a los dos saliendo del baño de una fiesta privada en Barrio Parque. Estuvieron conversando, se metieron al baño y después ella salió bajándose el vestido y él salió atrás", relató la panelista.

En un principio, los protagonistas se encargaron de desmentir los rumores pero, poco a poco, llegó la confirmación.









Y Latorre no se los dejó pasar: "Somos una maquina de largar bombas! ¡Quiero que @baronjimena me diga 'tenías razón'!", escribió Latorre en su cuenta de Twitter. ¿Qué hizo ella? Le dio un "like".





Embed Somos una maquina de largar bombas! Quiero q @baronjimena me diga tenias razon! https://t.co/yZ4AWNSQpj — Yanina Latorre (@yanilatorre) 6 de abril de 2017