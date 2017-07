La bronca de Barros: "En un momento lo tenía listo y el árbitro se metió"

Jonathan Barros dialogó con TyC Sports después de su caída por puntos ante el galés Lee Selby en Londres, que lo privó de volver a alzar el título del mundo. Y se mostró afectado por lo sucedido en la pelea: "Me quedó un gusto amargo, me sorprendió su boxeo. Fue muy complicado, muy difícil, siento que me brindé, no pude hacerlo del todo".





>>> Repasá uno por uno los rounds de la pelea con Selby



"Seguramente cuando vea el video voy a ver bien en qué fallé. Me sorprendió porque no sentía sus manos, no me dolían, y en el último round me pesca haciendo cintura, mal parado y me tira. La verdad que hasta me bajonea más todavía porque me decían del rincón que saliera a buscarlo, que había que jugársela, y yo no soy un guerrero, soy un boxeador. Me complicó su estilo, su altura", analizó sin tapujos, y luego agregó: "Él es muy rápido y trabaja muy bien las piernas. Es una lástima, pero a mí siempre los boxeadores altos me complicaron las peleas. Al ser contragolpeador como soy yo, por ahí especulo un poco".

Además, repasó su pasaje más favorable en el combate: "En un momento lo tenía listo y el árbitro se metió, lo conecté con un golpe muy fuerte en el cuerpo y no pude definir". Y remató con varias reflexiones y un guiño al futuro: "Me quedé con un gusto amargo, llevo mucho tiempo esperando esto y después de todas las idas y vueltas me pegó mucho más y no me quiero quedar con las ganas de volver a intentarlo. No quiero fallar una vez más de esta manera".

Fuente: TyC Sports.