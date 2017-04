La calentura de Ortigoza: "Se manejan como un club de barrio"

Néstor Ortigoza, mediocampista central de San Lorenzo, reconfirmó este jueves por la tarde su renuncia al seleccionado de fútbol de Paraguay dirigido por Francisco Arce, asegurando que el combinado guaraní tiene manejos similares a los de "un club de barrio"

"No hay respeto hacia el jugador. Hablé con el presidente (de la Asociación Paraguaya de fútbol) Harrison y le comenté que no quiero seguir. Es una selección y se manejan como un club de barrio" expresó el volante, en conflicto con el DT del representativo 'rojiblanco'.

"Hay términos que tiene el técnico que yo no comparto", dijo Ortigoza al explicar su salida del seleccionado guaraní, en el que disputó 33 encuentros desde su nacionalización, allá por 2009.

Ortigoza no es el único que decidió abandonar el seleccionado de su país. También lo hizo el delantero Darío Lezcano, por diferencias con el DT.

El mediocampista contó que "no me voy porque no soy titular. Pero que se haga un partido y no me ponga ni entre los titulares ni suplentes, me pareció demasiado", reveló el jugador, que manifestó que su renuncia aparenta ser "definitiva".

"Yo no puedo anteponer intereses personales en una Selección. Me parece que es muy importante", sostuvo Ortigoza.