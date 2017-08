La capitana de Las Leonas pasó por San Rafael

El hockey sanrafaelino vivió un momento histórico.

Anoche Delfina Merino, capitana de la selección argentina de hockey sobre césped, visitó a las jugadoras de Belgrano, se sacó fotos, firmó autógrafos y analizó la actualidad de Las Leonas.

Sensaciones tras el título en la Copa Panamericana

"Muy contentas por haber obtenido el primer puesto y también por lograr la clasificación directa al mundial del año que viene. Siempre que participamos de un torneo nuestra intención es ganar o estar lo más arriba posible".

¿Cómo han sido estas primeras semanas con el nuevo cuerpo técnico?

"Es un proceso que lleva tiempo, estamos hace poco con el nuevo cuerpo técnico y recién estamos arrancando pero creo que vamos por buen camino.

¿Cómo es el proceso para cambiar la identidad de juego tras el retiro de Luciana Aymar?

"Obviamente que a Lucha se la va a extrañar siempre porque fue una jugadora totalmente distinta. Pero se retiró y las reglas de juego son así. Es un juego en equipo y estamos tratando de remplazarla con un mayor juego colectivo".

Con tantos títulos, ¿Te quedan sueños por cumplir?

"Si, obviamente. Cuando uno no tiene más sueños no tiene por qué seguir jugando. Tengo muchos que me quedan por cumplir. Soy afortunada porque viví cosas muy lindas e importantes junto al hockey y a las Leonas. Pero uno siempre sigue soñando".

¿Qué significa ser una Leona?

"Es algo que conlleva mucha responsabilidad, es un orgullo, siempre fue un sueño. Tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta, que es jugar al hockey representando a mi país. Es único".

Con mucha calidez y la sencillez de los grandes Delfina regaló un momento que seguramente para muchas será inolvidable.