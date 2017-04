La chilena calentó la previa y le "mojó la oreja" a Messi

La chilena Daniella Chavez volvió a disparar contra los argentinos, y esta vez fue por Leo Messi. La infartante hincha de La Roja comenzó a calentar la previa del choque que Argentina recibirá a Chile el jueves en el estadio Monumental de Núñez.

Lo que tiene de de linda, lo tiene de bocona, sin dudas. La ex chica Playboys le mojó la oreja al capitán de la Selección albiceleste con un picante mensaje: "ya esperando el juego #Argentina vs #Chile con tantas bajas de Chile, es la oportunidad para que #Messi no arrugue y nos puedan ganar!", posteó la voluptuosa muchacha.

Embed ya esperando el juego #Argentina vs #Chile con tantas bajas de Chile, es la oportunidad para que #Messi no arrugue y nos puedan ganar! pic.twitter.com/Rb7enJ35Nb — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de marzo de 2017

Pero no se quedó ahí y fue por más con una catarata de mensajes que incluyó la gestión de los Kirchner y respondió a todos los argentinos que la insultaban. Mirá lo que dijo:

Embed Vamos #Chile a pesar de las ausencias y lesiones hay que dejar todo en Cancha! a ellos los Kirchner le robaron hasta el buen fútbol! pic.twitter.com/onM8CZy4og — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de marzo de 2017

Embed dan Risa los argentinitos, solo saben insultar y mostrar su historia, desde que Grondona no arreglo más no ganaron nada,esa es su historia! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de marzo de 2017

Embed Que se me vienen a agrandar los argentinitos, si compran los televisores en Chile para ver perder su selección! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de marzo de 2017

Embed Es solo fútbol, para que enganchan los argentinitos? solo es fútbol y no me respondan por que soy mujer y no se de fútbol!! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de marzo de 2017

Embed tengo muchos fans y seguidores en #Argentina le tengo cariño a los Che, pero no se me agranden si ya no son lo de antes!! besos — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de marzo de 2017

