La cumbre: Mauricio Macri recibe en Olivos a Jorge Sampaoli

En su regreso a Buenos Aires luego de la gira con la que inauguró su gestión al frente de la selección argentina, Jorge Sampaoli se reunirá este viernes con el presidente de la Nación, Mauricio Macri , en la quinta presidencial de Olivos.









Luego de las victorias sobre Brasil (1-0), en Melbourne, y Singapur (6-0), Sampaoli almorzará este viernes con Macri, un ferviente seguidor del fútbol y ex presidente de Boca. En la mesa también estará Claudio Chiqui Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De hecho, la invitación llegó a través de la entidad de la calle Viamonte, a través de los carriles formales y con los protocolos habituales.





La reunión entre Macri y Sampaoli será un encuentro entre figuras con diferencias de pensamiento, ya que el entrenador nacido en Casilda siempre reconoció su adhesión al peronismo y no hace mucho tiempo expresó: "Admiro a Cristina Kirchner y siempre me guié por sus valores y los de Néstor. Me identifico con ellos porque lucharon contra los poderes de turno. Más allá de ser de izquierda o derecha, lo que uno quiere ver es que la gente llegue feliz a fin de mes. Sé que con Macri habrá cambios rotundos. Ojalá se mantenga todo lo que se logró".









De todos modos, y más allá de las distancias ideológicas, se prevé que Macri se mostrará interesado en el proyecto que Sampaoli pretende impulsar en la selección nacional. En su momento, el nuevo DT del equipo nacional fue contactado por Daniel Angelici, presidente de Boca, para ser entrenador del club xeneize, pero el ex director técnico de la selección chilena dijo que no por su identificación con River.