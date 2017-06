"La decisión la tomó el presidente solo"

Pablo Marini evitó hablar esta madrugada una vez conocida la decisión de interrumpir su vínculo como técnico de Unión. Claro que Pomelo pasó por el entrenamiento este mediodía a saludar al plantel y después dio su impresión respecto a su despido: "La verdad que con mucha amargura, nosotros somos conscientes que los resultados nos nos acompañaron pero hubo mucho crecimiento". Y más adelante, agregó: "Tomaron una decisión unilateral, nos sorprendió a todos, estábamos pensando en jerarquizar el plantel con tres refuerzos de calidad".





Marini siempre tuvo la convicción "que esto iba a mejorar muchísimo en el torneo siguiente, íbamos a tener muchos partidos para ganar, nos deja a todos muy golpeados, sorprendidos pero esto es así, mi más sincero agracedecimiento profundo para el plantel que tuvo acciones que no se ven a nivel cotidiano, de ir a rever esa decisión, fue muy emocionante, lo confirmaron cuando nos despedimos y ya está".





Cuando le comunicó el presidente Spahn la noticia, el ahora ex estratega apuntó: "Le dije que no me queria ir, la decisión la tomaba él como presidente, quería dirigir y armar lo que pensaba de cara al futuro, en ese momento con refuerzos, en este momento no era lo que esperaba, la decisión prácticamente la tomó él solo, no tenía ni siquiera muchos integrantes de Comisión Directiva que estuvieran al tanto".





En este sentido, también se encargó de aportar lo siguiente: "Si solamente se busca el resultado para que los insultos no lleguen a determinadas personas, no existiría ningún tipo de proyecto, yo veo cosas muy positivas que se generaron y que en la interna las sabemos nosotros".





En la parte final expresó: "Quiero agradecerle a todos en este mes y medio nos encontramos con un grupo extraordinario, con gente del club, apoyándonos para las situacIones que íbamos generando para el fútbol profesional, mi mayor respeto y agradecimiento al plantel que se brindó al 100 por ciento en todo momento y circunstancia".