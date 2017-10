La escalofriante lesión de un jugador que estuvo al borde de la amputación

El deporte brinda muchas alegrías y también frustraciones. En este caso, la historia pudo tener un triste final. Bears de Chicago sufrieron por partida doble el último fin de semana en una nueva jornada de la NFL de Estados Unidos . Desde lo deportivo, cayeron ante Saints de Nueva Orleans por 12-10, pero lo más notorio es que se quedaron sin su ala cerrada, Zach Miller, a raíz de una estremecedora lesión.





En la segunda mitad del encuentro, el jugador de Chicago agarró de una manera formidable un pase de Mitchell Trubisky en la zona de anotación, pero al caer, su rodilla se le dobló hacia atrás. Luego del accidente, Miller cayó al suelo y se quejó del dolor hasta que fue auxiliado y trasladado a los vestuarios.





El equipo médico del estadio necesitó interferir y socorrerlo tras la maniobra. Después de unos minutos tendido en el suelo, fue retirado del césped en una camilla. Como si no bastara, para empeorar, la jugada fue anulada: el arbitraje terminó por determinar que el jugador no mantuvo el pase de balón. Más tarde, cirujanos vasculares fueron requeridos en un esfuerzo de reparar la pierna, lo que incluyó el sustraer tejido suave de la otra para sanar la arteria dañada. De no haber sido tratado con celeridad, incluso la situación pudo desencadenar una amputación.





Por suerte fue operado sin problemas y ya se está recuperando. Un aliciente ante una historia extrema de la que hoy habla el mundo.