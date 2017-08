La historia detrás de la foto de Alario con la camiseta del Leverkusen

Lucas Alario fue repudiado por los hinchas de River luego de que se filtrara su foto posando con la camiseta del Bayer Leverkusen en medio de la polémica por su pase al club alemán.

En el día después, el delantero "rompió el silencio" y explicó porqué se tomó esa foto que enojó tanto al mundo River.

"No fue algo que quise hacer. El director deportivo – del Leverkusen- me pidió hacer una foto para mandársela allá – Alemania- para el día que yo llegue pero había otra persona que sacó la foto desde atrás y salió en todos lados", afirmó Alario.

"Quería pedir disculpas porque he quedado mal y no me gustan esas cosas. Le pido disculpas al hincha, a mis compañeros y a los dirigentes. La imagen ya salió y no puedo dar vuelta atrás", lamentó el delantero.

#90MinutosFOX | Alario: "Lo de la camiseta del Leverkusen no fue algo que quise hacer. La foto la sacó otra persona".

