La imperdible anécdota de Puyol con Messi: "Me hundió en la miseria"

En la entrevista que Carles Puyol le concedió al portal Mundo Deportivo, después del reportaje fotográfico con Lionel Messi, el eterno capitán azulgrana explicó una anécdota que define la enorme calidad del astro argentino.

Preguntado por si al principio, cuando el hoy 10 del Barça empezó a codearse con él en el campo de La Masia, le tiró algún caño en los entrenamientos o se cortaba un poco por respeto, el Tarzán respondió lo siguiente: "Él, cuando está en el campo, es muy competitivo, quiere ganar y utiliza todos los recursos que tiene, que no son pocos, y seguro que me hizo caños".

Y agregó: "Recuerdo al inicio de la etapa con Pep Guardiola en que hacíamos unos partidos cortos. En uno de ellos me propuse hacerle un marcaje individual y la verdad es que me hundió en la miseria".

"Incluso Pep me dijo: 'No le des ninguna patada'. Y yo le dije que si quería que no le diese ninguna patada, que parase el entrenamiento. Probé todo y no pude hacer nada. Tenías que ir con cuidado para no hacer una entrada dura, está claro, pero él tiene demasiados recursos. Nosotros vamos a cámara lenta y él va muy rápido", puntualizó el ex jugador del seleccionado español.

Fuente Mundo Deportivo.