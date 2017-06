La justicia le prohibió salir del país a Clemente Rodríguez

El defensor de Colón de Santa Fe no podrá salir del país. Así lo determinó el Juzgado de Familia Número 10 de Loma de Zamora.





"Corresponde hacer lugar a la medida solicitada, ordenándose la prohibición a salir del país al Sr. Clemente Juan Rodríguez", la cual regirá hasta que cumpla la cuota alimentaria impuesta", asegura el documento.





La resolución es parte de la causa por incumplimiento de alimentos de los tres hijos que tuvo con Julieta Araujo. Clemente, además, tiene otro hijo con Vanina Valle.





El deportista tiene una cuota pautada por la Justicia y actualmente pasaría un monto muchísimo menor al estipulado. Esto derivó en el pedido por la otra parte y en la resolución que le impide dejar el país si así lo desea o si su equipo debe jugar en el exterior.





Recordemos que hace dos años, en " Infama ", las dos ex mujeres de Rodríguez contaron sus historias de vida y expusieron los incumplimientos del ex Boca.





Las dos mujeres contaron en Infama que él no les pasa la cuota alimentaria y que mantiene relaciones distantes con los chicos. "A mi hija de 9 años le prometió que le iba a regalar el cumple, pero me llamó el señor del evento y me dijo que él no se había comunicado. Lo llamé a Clemente para preguntarte y me dijo que no le iba a pagar la fiesta. Él se lo prometió a ella. Enterada de esto, mi hija lo llamó, le mandó mensajes de voz y texto, y él no la atendió. Hoy no cobro nada de cuota alimentaria", relató Araujo.









Resolución.jpg







Fuente: Primicias Ya