La Lepra va por su noche soñada

La de este viernes puede ser para Independiente Rivadavia la noche que viene esperando desde hace tiempo. Puede ser de festejo, desahogo y alegría porque la Lepra está a tres puntos de quedarse en la Primera B Nacional.

El panorama no era el mejor el año pasado, con una crisis institucional y deportiva. El club se enderezó y tenía el gran desafío de empezar el objetivo permanencia, ya que se encontraba entre los peores promedios de la divisional.

El equipo se reforzó sin grandes nombres y el inicio fue con Martín Astudillo como entrenador. Tras una gran actuación hasta fines de 2016, el sueño de zafar no estaba tan lejano. La Lepra terminaba sexto en las posiciones pero todavía dentro de los cuatro de abajo en los promedios.

El inicio del 2017 no fue el mejor para Independiente que pasó once partidos sin ganar. En el medio, se fue Astudillo y asumió Alfredo Berti. Faltando doce fechas, el Azul no encontraba el camino y las ilusiones de salvarse parecían lejanas.

El comienzo de la resurrección se dio como local contra Gimnasia de Jujuy. Después de varios ensayos, Berti apostó a sangre nueva y mandó a la cancha a Lautaro Disanto, un pibe de tan sólo 18 años, y le dio un lugar importante a Mauro Cerutti, otro chico de la casa.

A partir de eso, el Azul ganó ocho partidos, algunos memorables con equipos que pelean arriba como Argentinos y Chacarita en el Gargantini. Solamente perdió puntos en la derrota ante Instituto en Córdoba y el empate como local con Crucero del Norte.

Hace varias fechas disfruta de estar fuera de la zona roja pero hoy puede ser la gran noche. Si consigue los tres puntos, se sacará la mochila de encima y festejará la permanencia.

¿Se salva la Lepra?

Formaciones probables

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Yeimar Gómez, Sergio Rodríguez y Mauro Maidana; Gastón González, Fausto Montero, Mauro Cerutti, Lautaro Disanto; Diego Cardozo y Cristian Tarragona. DT Alfredo Berti.

Atlético Paraná: Emilio Crusat; Leonardo Morales, Diego Reynoso, Facundo Quiroga, Maximiliano Piris; Sebastián Caballero, Gonzalo Cozzoni, Jonathan Belforte, Alexis Ekkert; Tomás Bolzicco y Felipe Cadenazzi. DT E. Cervilla.

Estadio Independiente Rivadavia

Árbitro Pablo Echavarría

