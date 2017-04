La modelo debutó como juez de línea: "Me llaman linier sexy"

Denise sabe que su belleza traspasa todos los límites. Incluso llegó a contar lo que le dicen los jugadores en medio del partido: "Algunos me llaman linier sexy, una descripción que no me gusta. No creo que sea sexy, preferiría que me consideraran una profesional", declara.



Por otra parte, la joven pudo alcanzar la fama el año pasado fuera del mundo del fútbol. Bueno se presentó a la versión brasileña de Gran Hermano y se quedó a las puertas de participar en el reality en lo que ella cree que fue un veto. "Creo que mi amistad con Tiago Leifert (el presentador del programa) vetó mi participación", comentó. Los futbolistas contentos, será juez de línea por un tiempo más.

linea.jpg

linea1.jpg

linea2.jpg

linea3.jpg