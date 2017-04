¡La nueva Miss Bumbum metió a Cristiano en un escándalo!

"A ver cómo se lo explico a Georgina", debió de pensar Cristiano Ronaldo cuando salieron a la luz ciertos mensajes en los que el crack del Real Madrid, supuestamente, quería una cita con Erika Canela, flamante ganadora del título Miss Bumbum al mejor trasero de Brasil.



Y es que Erika reveló en una entrevista que Cristiano le invitó vía whatsapp a pasar un rato junto a él hace tan solo unos días. Miss Bumbum, muy correcta ella, aseguró que no la cita no iba a llegar a buen fin, porque "me iba a usar como un objeto".



La noticia saltó en el medio de comunicación luso TV 7 Días, que publica los mensajes. Así, el más comprometido era el siguiente: "¿Quieres venir a mi casa? Quiero verte. Vivo junto a ti. Podemos descansar juntos", aprovechando que Erika estaba en Portugal debido a su participación en un reality show.



Bumbum, sin embargo, en un primer momento aceptó, aunque por diversas circunstancias no tuvo lugar, según cuenta Canela. "Me demoré. No pude acceder a mi móvil porque no estaba funcionando correctamente, pero después lo hice. Hablé con él y estaba irritado. Fue un poco rudo conmigo y no me gustó. Me dijo que tenía poco tiempo por otros compromisos", explicó.



Erika le contestó que "no soy una mujer de 15 minutos o media hora. Me hubiera encantado salir con él pero me iba a usar como un objeto".

