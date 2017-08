La palabra de Agustín Vila: "Dejo al club funcionando y más vivo que nunca"

Cuando todo parecía indicar que Independiente Rivadavia se aprestaba a comenzar una temporada más "tranquila", Agustín Vila renunció a la presidencia del club y dejó un gran interrogante.





El dirigente, quien desde un principio sostuvo su decisión como "indeclinable", adujo problemas personales. Y este miércoles en Ídolos y Anónimos, por Radio La Red, lo ratificó.





Embed Por motivos personales dejo d ser el Presidente d Independiente Rivadavia. Se cumplieron los objetivos, un club UNIDO.

Gracias x todo!! pic.twitter.com/QHw3Tdc03R — AGUSTIN VILA (@aguvila) 1 de agosto de 2017





"Entiendo que haya mucha gente que no esté de acuerdo con mi decisión, pero es algo personal. Que no le quepa a nadie la menor duda que hemos trabajado con total honestidad y hemos estado un año entero cuidando el club, que es lo que esperamos de los que vengan y los que vengan y los que vengan...", fueron las palabras del joven empresario.





"Tengo que volver a trabajar, mi vida está en Buenos Aires. Voy a seguir apoyando al club, sobre todo en lo económico. Todo aquel que venga para apoyar a la Lepra tiene mi apoyo", agregó Agustín.





"Independiente lleva 15 años peleando por no descender y la gente sigue yendo a la cancha, sigue apoyando a un equipo que tiene mucho por crecer", expresó quien presidió a la Lepra durante su mejor campaña histórica.





Sobre la posterior renuncia de Rez Masud, Vila se lamentó: "Él tomó la decisión de irse conmigo y es una pena porque me hubiese gustado que se quede, pero es su decisión y la respeto".





"Hay gente honesta que ama el club, hay que darle la oportunidad. Tienen que pensar que Independiente Rivadavia no es solamente la familia Vila", dejó en claro al tiempo que explicó que su papá, Daniel, "me avala, no me impulsa ni me frena".





