La palabra de Lavallén le interesa al mundo tombino

Algunas versiones indican que Pablo Lavallén se encontraba en Mendoza, pero el entrenador lo desmintió y aclaró que nunca viajó a nuestra provincia y que está de vacaciones en Buenos Aires."Estoy en mi casa, en Buenos Aires", manifestó el técnico a Diario UNO. Con sus palabras desmintió el rumor que se instaló en las redes sociales.Sobre la posibilidad de venir a dirigir a Godoy Cruz , Lavallén dijo: "Creo que hablaron con mi representante, pero no sé nada más", agregó el ex técnico de Atlético Tucumán.El ex defensor de River Plate es uno de los candidatos para hacerse cargo de la dirección técnica del Tomba , pero no es la prioridad que tiene la dirigencia.En el 2015, tuvo su primera experiencia como técnico en primera división, conduciendo a San Martín de San Juan, y luego fue entrenador de Atlético Tucumán. El apuntado de la dirigencia es el entrenador uruguayo Mauricio Larriera.Mirá estas noticias bodegueras