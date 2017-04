La palabra más buscada: tiraron la bomba y tuvo que dar la cara

Cristiano Ronaldo utiliza las redes sociales para compartir imágenes de su vida profesional y personal. Pero también aprovecha para buscar fotos de mujeres bellas. En esta oportunidad, el popular jugador le puso "me gusta" a varias imágenes que publicó la bella Sol Pérez en Instagram.

En la edición matutina de Sportia, la chica del clima habló del delantero portugués del Real Madrid: "No, por ahora no estoy saliendo con Cristiano Ronaldo. No lo conozco, ni charlé. Si viene por mí, yo no me enteré".

Luego, la sensual modelo agregó: "Dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi ningún like. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado un like".

De esta manera, La Sobri de Pérez ahora cuenta con un nuevo y especial fanático que se suma a los más de 850 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram.

Pero no es la única argentina que le gusta. Recientemente, Ronaldo le dio un like a una sensual foto que compartió en Instagram la popular cantante y actriz Tini Stoessel.